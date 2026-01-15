В Севастополе с 15 января добавят два рейса на маршрут «Город — Голландия»

Запускается два дополнительных рейса на маршруте «Город — Голландия». Решение приняли из-за многочисленных обращений жителей и туристов, нуждающихся в удобном сообщении для работы, отдыха и поездок к пляжам.

Расписание рейсов катеров (ежедневно с 15 января 2026):

Утренний: из Севастополя (автовокзал) — 08:00, прибытие в Голландию — 08:50. Обратно из Голландии — 08:25 (прибытие в город ~09:15).

Дневной: из Севастополя — 15:30, прибытие — 16:10. Обратно — 15:50 (прибытие ~16:40).

