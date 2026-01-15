Дочь хотела убить мать гладильной доской

В Нахимовском районе Севастополя разгорелся семейный скандал: 42-летняя женщина схватила гладильную доску и пригрозила убить свою 74-летнюю мать. Конфликт копился давно — пенсионерка обвиняла дочь в разгульной жизни, безделье и иждивенчестве. Когда мать сделала замечание, женщина начала швырять вещи по квартире и перешла к угрозам.

Потерпевшая не стала рисковать и забаррикадировалась в комнате. Дочь пробила дверь гладильной доской напоследок и ушла. Как только опасность миновала, пенсионерка вызвала полицию.

Участковый ОМВД по Нахимовскому району оперативно нашёл и задержал подозреваемую. В отношении неё возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»). Максимальное наказание — до 2 лет лишения свободы.

