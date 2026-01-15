Россияне могут не выходить на работу в плохую погоду

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) напомнила: сотрудники имеют право остаться дома во время стихийных бедствий — снежных бурь, пожаров, наводнений и землетрясений. Главное условие — предупредить работодателя заранее (по телефону, в мессенджере или email). Это подтверждается ст. 312 ТК РФ и практикой судов, где обычно встают на сторону работника.

Закон не даёт чёткого определения «уважительной причины», поэтому не все начальники охотно отпускают. Однако при угрозе жизни (штормовое предупреждение МЧС, закрытые дороги) отказ грозит работодателю штрафами.

Практические советы ФНПР:

🟠Зафиксируйте предупреждение МЧС (скриншот, скан) и своё уведомление начальству.

🟠Укажите причину: «штормовое предупреждение, риск ДТП, дороги не обработаны».

🟠Если откажут — обращайтесь в трудовую инспекцию или профсоюз (горячая линия ФНПР: 8-800-333-48-17).

🟠Оплата дня: простой по вине работодателя (2/3 ставки) или отпуск за свой счёт по соглашению.

В 2025 году суды рассмотрели более 120 подобных дел — 85% в пользу сотрудников.

