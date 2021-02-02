В Севастополе разработают программу развития торговли

Пока только принять закон о необходимости такой программы
Сегодня в ходе первого в этом году пленарного заседания депутаты Законодательного Собрания города Севастополя рассмотрели проект закона «О порядке разработки региональной программы развития торговли на территории города федерального значения Севастополя»
Как сообщает пресс-служба Закса, законопроект представила вице-спикер Татьяна Лобач и отметила, что в его основу лег федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
«Установление порядка разработки региональной программы развития торговли устранит пробел правового регулирования и послужит основанием для разработки указанной программы на территории города Севастополя. Учитывая, что проектом закона предусматривается привлечение широкого круга лиц в процесс разработки региональной программы торговли, предполагается максимальный учет мнения всех сторон правоотношения, что приведет к росту эффективности торговой деятельности, осуществляемой на территории субъекта», — пояснила Татьяна Лобач.
Законопроект прошел только первое чтение, до 5 февраля можно будет вносить правки.
Напомним, в Севастополе коммунальщики периодически разгоняют стихийных торговцев. Часто это сопровождается стычками.