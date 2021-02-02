Балаклавская бухта завалена мусором и медузами

Близка ли Балаклава в экологической катастрофе?

В Севастополе берега бухты в Балаклаве многослойно покрыты мусором, грязью и медузами. А недавно картину дополнил мертвый дельфин. Севастопольцы в соцсетях бьют тревогу и переживают, что может начаться экологическая катастрофа.

В социальной сети Вконтакте «Черный список Севастополя», севастопольцы выкладывают фото состояния бухты в Балаклаве и высказывают свои гневные комментарии в адрес коммунальщиков, называя происходящее «катастрофой».

Однако учёные Института биологии южных морей успокаивают горожан, что причин для таких переживаний нет: каша из мёртвых медуз в Балаклаве – обычное природное явление.

«Дело в том, что медуза относится к планктонным организмам. Они очень слабо могут сопротивляться течениям. Даже крупные океанические медузы, которые весят десятки килограммов, они не могут убежать от течения. Устойчивые шторма южных направлений прибивают медуз к берегу. Балаклавская бухта своим входом обращена на юг и имеет изогнутую структуру. Медузы загоняются в бухту и не могут выйти, пока не возникнет течение, которое их обратно выгонит в море», — рассказал в комментариях телеканалу «Первый Севастопольский» ведущий научный сотрудник Института биологии южных морей Сергей Алёмов.

Как отмечает Сергей Алёмов, медузы также служат кормом для рыб.

Однако это не оправдывает наличие такого количества мусора в воде и на берегу. Местные жители уверяют, что такая грязная бухта и набережная впервые. Журналистам они рассказали, что раньше ездил специальный катер и собирал мусор, а сейчас пущено все на самотек.

Также журналисты телеканала напомнили, что в марте прошлого года проверку проводила природоохранная прокуратура города. Тогда нашли причину в замусоренности бухты в поломке специальной техники. В августе 2020-го на деньги правительства Москвы были закуплены 2 катера для уборки мусора.

Работают ли они сейчас осталось пока вопросом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Балаклаве по набережной Назукина «летают» туристско-экскурсионные будки. Жители переживали, что уже бесхозные ларьки могут кому-то навредить.

Фото: Подслушано в Севастополе/vk.com