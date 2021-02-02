В Севастополе еще больше детей будут получать бесплатное питание в школах

Депутаты выделили на это 3,6 млн рублей

Сегодня на сессии Законодательного Собрания Севастополя было принят закон о расширении категории детей, которым положено бесплатное питание в школах и колледжах. Решение принято в рамках внесения изменения в Закон Севастополя об образовании, сообщает пресс-служба Закса.

Глава комитета по образованию, науке, культуре и спорту Елена Глотова рассказала, что правом на бесплатное питание в государственных образовательных организациях города будут наделены дети-инвалиды, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осваивающих программы общего образования и среднего профессионального образования по очной форме обучения.

«Как правило, к этой категории относятся лица, которые, в силу независящих от них обстоятельств, значительно позже начали обучение в общеобразовательных учреждениях и, соответственно, выпускаются из них после достижения возраста 18 лет», — пояснила Елена Глотова.

Депутат указала, что всего такое право получат 140 детей.

Елена Глотова отметила, что, исходя из стоимости ежедневного питания, количества учебных дней в году, а также количества лиц в данной категории, необходимая сумма финансирования составит 36 731,1 рублей в год.

Закон принят сразу в двух чтениях.

Напомним, ранее в Севастополе введены дополнительные льготы для детей, которые лишились обоих либо одного из родителей в период обучения. Дети-сироты смогут пользоваться правом бесплатного проезда в городском и пригородном общественном транспорте.