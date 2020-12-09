В Севастополе снова разгоняли стихийную торговлю на бывшем Сталинградском рынке

Стихийные торговцы боятся, что их товар контролеры потом перепродают

В Севастополе на месте бывшего Сталинградского рынка коммунальщики снова сгоняли торговцев с насиженных мест. Без стычек не обошлось.

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Видео инцидента выложили в группе «ЧП Севастополь» соцсети Instagram. Очевидцы рассказали, что сначала прибыл эвакуатор. Затем у торговцев под предлогом конфискации попытались отобрать автоприцеп, с которого торгуют овощами и фруктами.

«Ребята торговцы раскидали товар на пол, потому что, видимо, знают, что его перепродадут», — говорится в посте к видео. Также автор поста задался вопросом, кто дал команду и с какой целью разгоняли торгующих такими методами, передает телеканал «Первый Севастопольский».

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Ранее руководитель Главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадим Кирпичников отмечал, что обе стороны в подобных инцидентах нередко перегибают палку.

Фото: sev.tv