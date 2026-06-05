В Севастополе разрабатывают новую систему учёта и продажи топлива на АЗС

Правительство Севастополя работает над созданием системы учёта и продажи бензина, которая позволит упорядочить доступ к топливу и снизить ажиотажный спрос.

Свободной продажи бензина на городских АЗС сейчас нет. Топливо отпускают только по ранее приобретённым талонам. Для контроля ситуации на каждой АЗС организовано дежурство сотрудников Правительства.

Департамент цифрового развития совместно с IT‑специалистами разрабатывает новую систему учёта и продажи бензина.

В чатах автомобилисты предлагают заправлять 20 литрами топлива одну машину. Многие пишут, что этого хватило бы на неделю, но из-за ажиотажа и тех, кто вливает бензин до краёв бензина хватает не всем.