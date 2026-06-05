ВСУ нарушили «режим тишины» на ЗАЭС: пять военнослужащих ранены при атаке БПЛА

Криминал Происшествия
05-06-2026

Вооружённые силы Украины нарушили «режим тишины» на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Беспилотный летательный аппарат сбросил боеприпас по сотрудникам группы разминирования Минобороны России. Пять военнослужащих получили ранения, им уже оказали необходимую медицинскую помощь.

«Режим тишины» был введён для проведения работ по восстановлению линии электропередачи 750 кВ „Днепровская», которая имеет критическое значение для обеспечения безопасности ЗАЭС.

Атака является грубым нарушением гарантий безопасности, подтверждённых нотой МАГАТЭ, сообщили на станции.