В Крыму на 21 день запретили посещение лесов

С 00:00 22 июля в Крыму из-за высокой пожарной опасности вводится ограничение на пребывание граждан в лесах, въезд туда транспорта и проведение пожароопасных работ — сроком на 21 календарный день. Приказ Минэкологии и природных ресурсов республики опубликован на сайте ведомства.

Запрещено:

❌ Разведение костров и любые работы с открытым огнём в лесах, природных экосистемах и на прилегающих территориях.

❌ Сжигание порубочных остатков, мусора, сухой травы, бытовых отходов, сельскохозяйственные палы, газосварочные работы.

❌ Въезд транспортных средств в лесные участки (кроме проездов по дорогам общего пользования).

Разрешено:

✅ Посещение официально установленных мест отдыха и пеших туристических маршрутов, указанных в приложениях к приказу.

✅ Сквозной проезд по дорогам общего пользования.

✅ Работа сотрудников лесоохраны, спасательных служб и организаций, ведущих законную деятельность в лесах.

Ограничения действуют до 11 августа 2026 года включительно.