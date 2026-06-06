В ДТП в Севастополе пострадал 14-летний электросамокатчик

Происшествия Транспорт
06-06-2026

Вчера, в 18:30, на 5 км +500 м автодороги «Севастополь — порт бухта Казачья» произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen и электросамоката Kugoo, которым управлял 14-летний мальчик.

38‑летний водитель Volkswagen на запрещающий сигнал светофора проезжал регулируемый пешеходный переход и столкнулся с электросамокатом.

Подросток не имел права управления средством индивидуальной мобильности мощностью 500 Вт. Также он был без защитного шлема.

В результате столкновения мальчик получил травмы и был доставлен в детскую больницу.