В Севастополе рано утром вспыхнул пожар на улице Кряжева

Вызов в район улицы Кряжева поступил в 5 часов 40 минут. Выяснилось, что пламя охватило постройки на площади около 400 метров. Самостоятельно эвакуировались 5 человек, в том числе 1 ребёнок. Погибших и пострадавших нет. Также спасатели вынесли газовый баллон, не допустив его критического нагрева.

Из-за сильного ветра была угроза распространения пожара.

Пожар затронул два жилых строения и две хозпостройки.

Вынесен второй газовый баллон. Бригада скорой осмотрела эвакуированных. Медицинская помощь им не потребовалась.

Фото: МЧС Севастополя