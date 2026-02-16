Жительница Севастополя отомстила за сестру кружкой

Установлено, что 35-летняя местная жительница отдыхала в компании своей 33-летней сестры и её 31-летнего мужа. Настроение вечеринка придавал алкоголь. И когда мужчина засобирался домой, его жена начала настаивать на продолжении застолья. Муж настаивая, ударил жену ладонью по лицу, за что получил по тому же месту от ее сестры. В ответ он дал родственнице по тому же месту и стал ее душить. Женщина, не долго думая, схватила стоящую рядом кружку и разбила ее о голову напавшего, причинив ему легкий вред здоровью.

Все участники конфликта оказались в полиции. На свояченицу завели уголовное дело за «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». По факту нанесения телесных повреждений мужчиной также проводится предварительная проверка, по результатам которой он будет привлечен к ответственности, сообщили в городском УМВД.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Фото создано благодаря shedevrum.ai