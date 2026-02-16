Сегодня начинается Масленица. Какие мероприятия пройдут в Севастополе

К празднику городские учреждения Севастополя подготовили насыщенную программу.

✅ Многофункциональный культурный центр «Бухта Казачья» приглашает на творческие мастер-классы по декоративно-прикладному и изобразительному искусству, а также на познавательные и игровые программы для детей и взрослых.

✅ СЦКиИ ждет зрителей на праздничный концерт. Перед гостями выступят заслуженный коллектив народного творчества «Русь» имени Петра Савченкова, народный ансамбль «Играй, гармонь!» и детская фольклорная студия при ансамбле «Русь».

✅ В отдалённых районах пройдут мастер-классы, театрализованные представления с играми, конкурсами, песнями и другими традиционными масленичными забавами.

Полное расписание праздничных мероприятий смотрите на карточках.

