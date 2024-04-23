В Севастополе прошла образовательную конференцию для женщин-военнослужащих «Черноморская звезда»

ПСБ в Севастополе поддержал проведение II Образовательной конференции для женщин-военнослужащих «Черноморская звезда». В этом году она собрала более 300 человек: близких участников СВО – супруг, матерей, сестер и дочерей, а также женщин, которые по долгу службы сами носят военную форму.

Программа конференции включила лекции, тренинги и мастер-классы, направленные на раскрытие потенциала участниц. Приглашенные спикеры – эксперты в области психологии, здоровья, искусства, моды и лидерства поделились с участницами личным опытом и дали практические советы по самореализации в новых сферах и личностному росту.

«ПСБ – опорный банк оборонно-промышленного комплекса нашей страны, мы с большим удовольствием поддерживаем и развиваем социально важные проекты, подобные конференции «Черноморская звезда». Каждая женщина – путеводная звезда для своей семьи, своих близких. Светить еще ярче, наполняться вдохновением и творческой энергией им помогают в том числе проекты, направленные на развитие и самореализацию. Уверен, событие станет в Севастополе такой же доброй традицией, как у друзей-северян», – прокомментировал Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.

«Черноморская звезда» – это южный аналог масштабного заполярного проекта «Звезда Севера», который реализуется в Мурманской области с 2020 года и ежегодно собирает на площадках закрытых городов более 2 000 женщин. В 2023 году проект получил продолжение на Черноморском, Балтийском и Тихоокеанском флотах. В Севастополе, Калининграде и Петропавловске-Камчатском прошли свои образовательные конференции, получившие названия «Черноморская звезда», «Балтийская звезда» и «Тихоокеанская звезда» соответственно.