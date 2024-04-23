В Орлином газификация прошла «не на высоте»

Прокуратура Балаклавского района вступила в нешуточное противостояние с низко расположенным газопроводом в селе Орлином.

В прокуратуру обратился пенсионер, сообщив, что высота нового газопровода над местом внутреннего проезда во двор его дома не 3,5 метра, а 2,7 метров, что создает неудобства для хозяев дома.

Прокуроры стали на сторону пожилого человека и обратились в суд, который решил обязать ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» поднять газопровод на высоту не менее 3,5 метров.

Напомним, на исполнителя госконтракта по газификации сел Байдарской долины возбуждено уголовное дело в связи с использованием поддельных документов для получения бюджетных средств.