Севастопольцев приглашают принять участие в фестивале «История городов России»

Присоединяйся к отборочному этапу Всероссийского фестиваля «История городов России».

Участие в этом проекте — отличная возможность познакомить страну с любимыми местами твоего города. Регистрация и приём работ завершатся 28 апреля! Что нужно?

Собрать команду из 3 человек, определиться с наставником (он подаёт заявку: clck.ru/39hbhB). Наставником может быть учитель, родитель или ваш друг, которому уже исполнилось 18 лет. Выбрать панорамы по теме проекта или загрузить свои на платформе — goroda2024.panoquiz.ru. Собрать вместе игровой проект. Добавить не менее 10 вопросов и не менее 10 интересных фактов. Пройти проверку и публикацию игры на платформе. Провести тестирование проекта после публикации. Дать сыграть в свою игру не менее 30 друзьям и знакомым (игра считается сыгранной тогда, когда игрок ответил на все вопросы).

Кто первый раз знакомится с платформой, на главной странице представлена подробная инструкция, как собрать свой проект и на что обратить внимание при его подготовке.

Чтобы разобраться – хватит несколько часов. А далее – дело техники! По итогам отборочного этапа жюри определит 10 лучших команд.

Кроме того, отдельно будут отмечены 10 команд, завоевавших приз зрительских симпатий. Всероссийский фестиваль «История городов России» проводит Центр развития цифровых компетенций при поддержке Фонда президентских грантов. Остались вопросы – задавай в официальной группе проекта – https://vk.com/panoquiz Финал фестиваля пройдет в гостеприимном Форосе.

Туда отправятся 5 команд вместе с наставниками из Севастополя и новых территорий России. В течение 10 дней победители будут трудиться над общей задачей, а также знакомиться с историей и красивыми местами Севастополя и Крыма.