В Севастополе прошел слёт любителей зимнего плавания

ПСБ поддержал проведение XI Международного слета любителей зимнего плавания, посвященного Дню защитника Отечества. В этом году он собрал более 250 спортсменов из России и Беларуси. Мероприятие состоялось в Севастополе, организатором выступила региональная Федерация зимнего плавания.

Соревнования проходили по двум дисциплинам: эстафетный заплыв 4 по 50 м и индивидуальные дистанции на 25, 50 и 400 м вольным стилем. Для тех, кто не решился зайти в море, организаторы предусмотрели массовый забег на 2 и 5 км.

Кульминацией праздника стала Всероссийская акция «Здоровым быть модно!», одновременно прошедшая в формате телемоста в двадцати регионах страны от Крыма до Сахалина. В Севастополе ее участниками стали 250 человек, которые, выстроившись в три шеренги с ведрами белого, синего и красного цвета, по команде облили себя водой. Так они напомнили о важности заботы о собственном здоровье и укреплении иммунитета с помощью закаливания.

«Прекрасная традиция – проводить слет любителей зимнего плавания в честь Дня защитника Отечества. Моржевание, так же, как и воинская служба, закаливает не только тело, но и характер, формирует в людях выдержку, целеустремленность, учит преодолевать себя и бороться за победу. Своим примером участники популяризуют зимнее плавание, вовлекая в занятия спортом все больше людей. Мы рады, что в этом году оказались причастными к столь масштабному и знаковому мероприятию», – прокомментировал Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.

За оказанное содействие в организации слета ПСБ награжден благодарственным письмом Президента Федерации зимнего плавания Севастополя Аллы Митько.