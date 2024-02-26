Губернатор Севастополя критично отозвался о работе оператора «Цифровые инновации» 

Сегодня в ходе аппаратного совещания губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что жители продолжают жаловаться на работу нового оператора обработки коммунальных платежей.

По его словам, уже даже правоохранительные органы были привлечены к определенным ситуациям. Он дал поручение, чтобы компания круглосуточно решала вопросы с запросами горожан и платежками.

«Конкурс выиграли. Теперь пусть работу организовывают. Пусть ведут работу, а то бардак устроили», — заявил губернатор, добавив, что необходимо обратиться к СМИ, чтобы разъясняли людям, где и как можно оплатить услуги ЖКХ.

Также глава города заверил, что всем, кому неправильно были начислены платежи —пересчитают и «никто лишнего не заплатит».

Ольга Сурикова