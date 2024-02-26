В Севастополе ветеранам Великой Отечественной войны заменят старые газовые колонки

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев дал поручение всем ветеранам в этом году заменить старые газовые колонки и плиты на новые.

В ходе аппаратного совещания было доложено, что в 2023 году 16 ветеранам ВОВ заменили аварийное газовое оборудование, в том числе установлено 11 газовых плит и 8 проточных газовых нагревателей. На данный момент в горхоз поступило две заявки на ремонт газовых плит.

«А можно узнать у всех, у кого не заменено, и сразу всем заменить за один год и не ждать, пока заявки не поступят. Давайте к Дню Победы у кого срок эксплуатации подходит, возьмем и заменим. Это небольшие достаточно деньги. И закроем этот вопрос раз и навсегда», — предложил Развожаев.

Инвентаризацию он поручил провести департаменту соцзащиты вместе с департаментом городского хозяйства. А также помочь ветеранам составить заявки на замену оборудования.

Ольга Сурикова