В Севастополе прошел первый Южный урбанистический форум

ПСБ принял участие в первом Южном урбанистическом форуме, который проходит в Севастопольском государственном университете с 22 по 26 апреля. Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ, в ходе мероприятия рассказал о роли банковского сектора в развитии городов.

«ПСБ финансирует строительство крупных промышленных объектов, а также предоставляет населению широкий спектр программ ипотечного кредитования. Таким образом, наш банк содействует росту регионального рынка жилой недвижимости и помогает семьям решить квартирный вопрос», — отметил Арсен Тананян.

Кроме того, в ходе мероприятия ПСБ представил капсульную продукцию для виноделов «Хороший год». Для Севастополя развитие винной индустрии является приоритетным проектом, напрямую влияющим на инвестиционную привлекательность региона. ПСБ предложил предприятиям винодельческой отрасли особые условия расчетно-кассового обслуживания (РКО), эквайринга и кредитования.

При выборе любого тарифного плана РКО клиенты получают переводы без комиссии на счета физических и юридических лиц, бесплатное обслуживание расчетного счета для бизнеса, снятие наличных по бизнес-карте с минимальной комиссией, а также сниженный тариф по эквайрингу — безналичные платежи за вино, экскурсии и дегустации. При этом владелец бизнеса бесплатно получает терминал, техническую поддержку и удобный личный кабинет. Для поддержки и развития деятельности компаниям предоставляется кредитование, в том числе онлайн, по льготной ставке.

Южный урбанистический форум проходит в Севастополе впервые. Его инициатором выступил Институт развития города СевГУ. В течение пяти дней на дискуссионных площадках дизайнеры, архитекторы, строители, преподаватели, специалисты в сфере культуры и туризма обсуждают вопросы, касающиеся создания комфортной городской среды, территориального планирования, цифровизации строительной отрасли и стратегических направлений развития южных городов.