Курорт «Мрия» — лучший курортный отель по версии Russian Hospitality Awards

Курорт Сбера «Мрия» (Mriya Resort & SPA) в Крыму стал лауреатом премии Russian Hospitality Awards. Комплекс одержал победу в самой престижной номинации «Лучший курортный отель» по итогам 2023 года.

«Мрия» — ведущий мировой курорт премиум-класса. Он предлагает гостям неповторимый отдых с самым широким спектром развлечений и услуг. Сочетание высокого уровня сервиса и уникального природного окружения делают отель идеальным местом для отдыха и релаксации.

В 2024 году «Мрия» отмечает юбилей — курорту исполняется 10 лет. Гостей ждут более 100 ярких мероприятий на любой вкус: «Фестиваль цветения сакуры», незабываемые «Крымские каникулы», вдохновляющий HoReCa Fest 2024, а также многочисленные мастер-классы и концерты. Кульминация праздничных мероприятий запланирована на 14 августа — состоится ужин, завершающий известный проект «Два шефа — одна кухня». А 31 августа на грандиозном фестивале «Гастролис» рестораны и бары Крымского полуострова объединятся, чтобы порадовать гостей изысканной кухней.

«Мрия» — драйвер развития индустрии гостеприимства в России. Курортный комплекс помогает повысить привлекательность страны для туристов на мировой арене. За 10 лет работы он стал единственным российским курортом, завоевавшим более 100 международных и российских наград ведущих премий.

Победа в десятой юбилейной премии Russian Hospitality Awards в номинации «Лучший курортный отель» подчёркивает лидерство «Мрии» в индустрии гостеприимства, её вклад в развитие отрасли и выдающиеся достижения в области предоставления первоклассного сервиса. Это заслуженное признание стало результатом долгих усилий команды курорта и подтверждением его неоспоримого статуса как ведущего курорта страны.

Russian Hospitality Awards — ежегодная премия, призванная выявить и отметить лучшие отели России, способствуя повышению качества услуг в гостиничном секторе страны. Церемония проводится с целью развития внутреннего туризма, увеличения конкурентоспособности российских гостиниц на мировых рынках и создания платформы для общения ключевых игроков индустрии гостеприимства. Церемония награждения Russian Hospitality Awards прошла в Казино Сочи, где были объявлены лучшие представители гостиничной отрасли России.