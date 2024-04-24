Трагедия в Крыму: Задержаны подозреваемые в убийстве молодой евпаторийки

В Крыму раскрыто жестокое убийство 23-летней девушки из Евпатории, без вести пропавшей 20 апреля. По данным СК по Крыму и Севастополю, в преступлении подозреваются двое местных жителей, 29-летний мужчина из Сакского района и 26-летний житель Евпатории, оба сотрудники одного из торговых центров города.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства. Один из задержанных признал свою вину и рассказал о деталях преступления, указав место, где было спрятано тело девушки. По его словам, убийство произошло во время конфликта в доме на территории Красноперекопского района, где девушку задушили.

На данный момент следствие готовится предъявить обвинение обоим мужчинам в совершении убийства в составе группы лиц. Также готовится ходатайство об избрании меры пресечения.