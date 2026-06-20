В Севастополе прокуратура подала иск к владельцу собак, напавших на ребёнка

Инцидент произошёл в Комсомольском парке. Шестилетняя девочка получила укусы лица и предплечья и была госпитализирована.
🔹 Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ.
Прокуратура требует взыскать с собственника собак компенсацию морального вреда в интересах пострадавшего ребёнка.
Хозяином собак оказался 51-летний местный житель. Мужчина рассказал полицейским, что в тот день гулял вместе со своей дочерью, которая оказалась ровесницей потерпевшей, и двумя собаками породы «немецкий боксер». Дочь познакомилась с девочкой, а та забрала игрушку у его питомцев, это и стало причиной нападения собак. Мужчина объяснил, что во время инцидента отвлекся, поскольку пил пиво. Собаки сорвались с поводков. Они были без намордников, потому что не смог найти на эту породу.
Фото создано благодаря shedevrum.ai