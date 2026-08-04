Севастопольцы присматриваются к автономной энергии: сколько стоит пережить отключения света и к чему готовиться зимой

Регулярные отключения электроэнергии заставляют жителей Севастополя всерьез задуматься о резервных источниках питания. Если летом главная проблема — неработающий холодильник и отсутствие интернета, то с наступлением холодов ситуация может стать гораздо серьезнее. Особенно для владельцев квартир с двухконтурными газовыми котлами, которые без электричества перестают не только нагревать воду, но и отапливать жилье.

Параллельно альтернативные источники энергии начинают активно изучать предприниматели, для которых простой оборудования означает прямые финансовые потери.

Что сегодня предлагают?

На рынке растет интерес к системам резервного электроснабжения на базе инверторов, аккумуляторов и солнечных панелей.

По словам представителей компании, которая занимается поставками такого оборудования в Крым, сегодня к ним обращаются как владельцы частных домов, так и представители бизнеса. После серии отключений многие начали заранее просчитывать, сколько будет стоить энергетическая независимость.

Для квартиры чаще всего рассматривают комплект без солнечных панелей — инвертор с аккумуляторами, которого достаточно, чтобы во время отключения продолжали работать холодильник, интернет, освещение и газовый котел.

Стоимость такого комплекта начинается примерно от 250 тысяч рублей.

Правда, точную цену назвать невозможно. Все зависит от мощности оборудования, которое необходимо запитать.

«Каждый случай индивидуален. Нужно понимать, какой установлен котел, сколько энергии потребляют холодильник и другая техника. Для кого-то хватит одной конфигурации, для другого понадобится совершенно другая система», — объясняют специалисты.

Солнечные панели — пока больше для частных домов

Многие севастопольцы интересуются, можно ли установить солнечные панели прямо на балконе квартиры.

Такой вариант существует, однако специалисты считают его скорее компромиссным решением.

Размер одной панели — около 2,4 метра на 1,3 метра, поэтому разместить ее удастся далеко не на каждом балконе. Кроме того, эффективность такой системы будет ограниченной.

Гораздо лучше солнечные панели работают в частных домах, где их можно разместить на крыше или вдоль забора. Чем больше площадь панелей, тем выше выработка электроэнергии.

Однако сами панели — лишь часть системы. Чтобы пользоваться электричеством ночью или во время длительных отключений, потребуется аккумуляторный блок, который существенно увеличивает стоимость проекта.

Бизнес считает убытки

Если для квартиры резервное питание — вопрос комфорта, то для бизнеса — зачастую вопрос выживания.

Предприниматели рассказывают, что уже начали просчитывать стоимость автономных систем.

Например, для небольшого кафе с холодильниками, кофемашиной и другим оборудованием минимальная рабочая конфигурация оценивается примерно в 550–600 тысяч рублей. В нее входят солнечные панели, аккумуляторы и инвертор.

Более простые решения для бизнеса стартуют примерно от 500 тысяч рублей.

Заказывают уже сейчас

По словам поставщиков оборудования, многие пока не спешат оформлять покупку, но активно интересуются возможностями автономного электроснабжения и просят подобрать систему под свои задачи.

Некоторые пытаются заказать оборудование самостоятельно из Китая, рассчитывая сэкономить. Однако специалисты предупреждают: подобрать совместимые аккумуляторы, инверторы и солнечные панели без опыта непросто.

Нередко оборудование требует предварительной настройки еще на складе — инженеры проверяют совместимость устройств, собирают систему, подготавливают кабели и проводят тестовый запуск.

Срок поставки готовых комплектов сегодня составляет примерно 7–10 дней.

К зиме вопрос станет еще актуальнее

Если ограничения электроснабжения сохранятся, уже ближайшей зимой автономные источники энергии могут перестать быть экзотикой.

Особенно это касается владельцев квартир с двухконтурными котлами: при отключении электричества они одновременно остаются без света, горячей воды и отопления.

Для бизнеса же резервное питание постепенно становится не способом повысить комфорт, а возможностью продолжить работу и избежать многотысячных убытков во время каждого отключения.

Публикация вышла при поддержке компании «Инкерстром»