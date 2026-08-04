В Севастополе предотвратили серию терактов: задержаны двое россиян

Происшествия
04-08-2026

В Севастополе сотрудники российских спецслужб пресекли деятельность диверсионно-террористической группы.
Задержаны двое граждан России 1992 и 1999 годов рождения, которые, по данным следствия, были завербованы украинскими спецслужбами через Telegram.

По версии правоохранителей, они собирали сведения о российских военных, проходили обучение работе со взрывными устройствами и готовили террористические атаки на объекты критической инфраструктуры Крыма и Севастополя.

Следствие считает, что они готовили диверсии на территории полуострова, в том числе покушение на одного из руководителей новых регионов России.
В отношении подозреваемых проводятся следственные действия.