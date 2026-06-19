В Севастополе пресекли незаконную продажу бензина

Криминал
19-06-2026


34-летняя местная жительница закупала бензин на материковой части России, привозила его в город и продавала по более высокой цене.

Как установили правоохранители, женщина находила клиентов через тематические группы в мессенджере и доставляла бензин марки АИ-95 в условленное место. Литр топлива она продавала по 150–200 рублей.

Полицейские изъяли около 200 литров бензина. В действиях женщины усматриваются признаки административного правонарушения.

В полиции напомнили, что продажа топлива вне официальных АЗС и без разрешительных документов незаконна.

 
 
 
 