В Госдуме призвали отменить штрафы за уличную торговлю собственной продукцией

За продажу небольших объемов своих овощей, фруктов, меда и других товаров вне специальных мест, если торговля не носит систематический характер и не нарушает санитарные нормы, не нужно взимать никакие штрафы, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Сейчас региональные законы применяются ко всей торговле одинаково, без учета того, что человек просто продает излишки со своего огорода, и это создает барьеры для дачников и фермеров. В некоторых регионах уже есть ярмарки выходного дня, но единого подхода нет — пора его создать, отметил парламентарий.