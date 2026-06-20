Пляж «Аквамарин» — почему стоит сходить и к чему быть готовыми

Пляж «Аквамарин»

«Севкор» c началом купального сезона заглянул на еще один пляж Гагаринского района— второй пляж отеля «Аквамарин», который когда-то был платный.

Уже несколько лет подряд он открыт для всех желающих, платные только лежаки и гребки для тени. Для середины июня отдыхающих мало, да и саму инфраструктуру только начинают готовить.

Здесь есть раздевалки с зеркалом, душ, деревянные настилы, чтобы удобно было ходить, подход к морю забетонировали и оборудовали обновленными лестницами. Существенный минус —туалет только платный и то на входе в отель.

Недавно открылось пляжное кафе и с другой стороны пляжа строят еще одно двухуровневое с видом на море и на закаты. Есть сетки для игры в волейбол и в футбол на песке. Несколько оборудованных детских площадок.

Покрытие пляжа с насыпным песком вперемешку с галькой. Для активной зоны завезли песок, правда, больше похожий на строительный. Он быстро утрамбовался и оставляет грязные следы на теле и одежде.

Сама территория пляжа идеально подходит для красивых фотосессий, особенно на закате. Может даже создаться впечатление, что вы на заграничном курорте. Если упустить минусы севастопольского сервиса.

Недалеко достаточно большая бесплатная парковка. А также в шаговой доступности несколько кафе, ресторанов и ларьки с уличной едой.