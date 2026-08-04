Крымчанин организовал дома производство дронов по заданию СБУ

В Крыму задержали местного жителя, которого подозревают в сотрудничестве с СБУ.

По данным ФСБ, мужчина был завербован украинской спецслужбой. Сначала он передавал сведения о передвижении военной техники на полуострове, а затем организовал у себя дома изготовление комплектующих для беспилотников с помощью 3D-принтеров.

Следствие утверждает, что он собирал дроны, в том числе способные нести и сбрасывать боеприпасы.

Во время обыска сотрудники ФСБ обнаружили 22 беспилотника, несколько 3D-принтеров и оборудование для управления БПЛА. По факту произошедшего проводятся следственные действия.