У пользователей возникли проблемы с доступом к сайтам российских банков через зарубежные браузеры

Сайты Сбербанка, ВТБ, Альфа-Банка, ПСБ, Россельхозбанка, «Уралсиба» и банка «Санкт-Петербург» могут некорректно открываться в некоторых иностранных браузерах.

Причина — переход банков на сертификаты Национального удостоверяющего центра Минцифры после отзыва зарубежных сертификатов. Из-за этого в Chrome, Safari, Edge и ряде других браузеров соединение может отображаться как небезопасное или сайты могут вовсе не открываться.

Для доступа к банковским сервисам рекомендуется использовать «Яндекс Браузер» или установить сертификаты Минцифры. Инструкции уже опубликованы на сайтах банков.