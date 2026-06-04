Водителям в Севастополе пригрозили штрафами за хаотичные парковки авто перед заправками

Госавтоинспекция региона подчеркнула, что фиксирует, что перед АЗС водители бросают машины где попало, что приводит к возникновению аварийно-опасных ситуаций и заторов.

Поэтому, чтобы остановить хаос на дорогах города, в ведомстве решили напомнить, что остановка транспортных средств категорически запрещена:

* в местах, где расстояние между сплошной линией разметки (кроме обозначающей край проезжей части), разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством менее 3 м;

* на пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними;

* на проезжей части вблизи опасных поворотов и выпуклых переломов продольного профиля дороги;

* на пересечении проезжих частей и ближе 5 м от края пересекаемой проезжей части;

* ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси, обозначенных разметками 1.17.1 и 1.17.2;

• в местах, где транспортное средство закроет от других водителей сигналы светофора, дорожные знаки, или сделает невозможным движение (въезд или выезд) других транспортных средств;

* на островках направляющих и островках безопасности.

За нарушение правил остановки или стоянки предусмотрена административная ответственность по ст. 12.19 КоАП РФ.

Госавтоинспекция Севастополя призывает водителей проявить сознательность и дисциплинированность, не рисковать своей безопасностью и благополучием других участников дорожного движения. Ожидание официальной информации и соблюдение Правил дорожного движения помогут сохранить порядок на дорогах и избежать административных штрафов.

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