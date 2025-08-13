В Севастополе появится еще один ФОК в центре города

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 12 августа провёл выездное совещание на улице Частника.

На улице Частника в районе спортшколы №6 находится уже не действующая спортивная площадка. Раньше здесь тренировались легкоатлеты, здесь же был центр тестирования ГТО. Но после восстановления СОК имени 200-летия Севастополя, всё начало проводиться на новой площадке.

Сейчас дорабатывается концепция: предварительно, здесь планируется построить комплекс, где смогут тренироваться спортсмены, в том числе легкоатлеты, зимой: для этого будут оборудованные помещения, тренажёрный зал, а также закрытая галерея с легкоатлетической дорожкой; также будет площадка для игровых видов спорта, рассказал в своем Telegram губернатор Михаил Развожаев.

Отдельно рядом приведут в порядок пешеходную сеть на улице Щорса.

Читайте также: В спорткомплексе имени 200-летия ввели в эксплуатацию бассейн

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: правительство Севастополя