750 тысяч рублей — столько заплатит частный детсад компенсации за травму ребенка

Гагаринский районный суд Севастополя 20 мая вынес решение, которым постановил частному детсады выплатить компенсацию матери за травму ребенка.

Инцидент произошел летом 2025, когда мальчик, которому было на тот момент 1 год и 9 месяцев, упал с игровой лесенки под присмотром воспитателей. Ребенок получил перелом левой ноги.

Вынесено решение о компенсации морального вреда ребенку в размере 300 тысяч рублей, морального вреда маме — в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, в пользу пострадавшей семьи взыскан штраф в размере 250 тысяч рублей за неудовлетворение их требований в добровольном порядке.

В итоге с частного детского сада взыщут в пользу матери 750 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что мама подавала иск о возмещение ущерба на 3 млн рублей.