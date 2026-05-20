Жителей просят не посещать 22 мая парк «Максимова дача»

20-05-2026

22 мая с 8:30 в природном парке «Максимова дача» специалисты проведут ларвицидную обработку бассейнов (уничтожение личинок насекомых). Это необходимо для снижения численности комаров и защиты нашего здоровья. 🦟

На время обработки просят воздержаться от посещения парка и использования воды из местных водоемов.