В Госдуме хотят запретить взыскивать за долги средства военной ипотеки

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сегодня внес в Госдуму законопроект, который запрещает взыскания средств военной ипотеки за другие долги.
📌 О чем идет речь?
Сегодня средства, которые государство перечисляет на военную ипотеку, в некоторых случаях могут быть списаны кредиторами за другие задолженности. Из-за этого люди рискуют потерять деньги, предназначенные для покупки жилья.
📌 Что предлагает ЛДПР?
Сделать такие накопления защищенными от взысканий.
Мера коснется:
— военнослужащих,
— сотрудников МВД,
— прокуратуры,
— Следственного комитета,
— ФСИН,
— таможенных органов,
— службы судебных приставов,
— МЧС и пожарных.
«Самое важное, что финансовые средства на военную ипотеку будут дополнительно защищены законом, а значит у людей появится больше уверенности в сохранности своих жилищных накоплений.
Такие инициативы поднимают важный вопрос — как сделать социальные гарантии для военнослужащих и сотрудников силовых структур действительно надежными и защищенными», — подчеркнул координатор севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев.