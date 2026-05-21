В Госдуме хотят запретить взыскивать за долги средства военной ипотеки

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сегодня внес в Госдуму законопроект, который запрещает взыскания средств военной ипотеки за другие долги.

📌 О чем идет речь?

Сегодня средства, которые государство перечисляет на военную ипотеку, в некоторых случаях могут быть списаны кредиторами за другие задолженности. Из-за этого люди рискуют потерять деньги, предназначенные для покупки жилья.

📌 Что предлагает ЛДПР?

Сделать такие накопления защищенными от взысканий.

Мера коснется:

— военнослужащих,

— сотрудников МВД,

— прокуратуры,

— Следственного комитета,

— ФСИН,

— таможенных органов,

— службы судебных приставов,

— МЧС и пожарных.

«Самое важное, что финансовые средства на военную ипотеку будут дополнительно защищены законом, а значит у людей появится больше уверенности в сохранности своих жилищных накоплений.

Такие инициативы поднимают важный вопрос — как сделать социальные гарантии для военнослужащих и сотрудников силовых структур действительно надежными и защищенными», — подчеркнул координатор севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города