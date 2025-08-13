В Севастополе автомастер 8 лет обманывал своих клиентов

Севастопольскими полицейскими раскрыто необычное преступление — местный автосервис уличили в обогащении за счет клиентов, которым при этом не ремонтировали машины под разными предлогами.
38-летний ранее судимый предприниматель организовал оригинальную бизнес-схему:
— брал машины на ремонт;
— принимал предоплату;
— находил тысячи причин не выполнять работу.
Некоторые терпеливые клиенты ждали годами, пока до них не доходило, что транспорт никто не отремонтирует и деньги тоже не вернёт.
Когда ущерб перевалил за два миллиона рублей, а количество обманутых достигло дюжины, автовладельцы наконец-то обратились за помощью в полицию, сообщили в пресс-службе ведомства.
На автомеханика завели уголовное дело за мошенничество.
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города
Ольга Сурикова
Фото создано благодаря shedevrum.ai/