В Севастополе автомастер 8 лет обманывал своих клиентов

Севастопольскими полицейскими раскрыто необычное преступление — местный автосервис уличили в обогащении за счет клиентов, которым при этом не ремонтировали машины под разными предлогами.

38-летний ранее судимый предприниматель организовал оригинальную бизнес-схему:

— брал машины на ремонт;

— принимал предоплату;

— находил тысячи причин не выполнять работу.

Некоторые терпеливые клиенты ждали годами, пока до них не доходило, что транспорт никто не отремонтирует и деньги тоже не вернёт.

Когда ущерб перевалил за два миллиона рублей, а количество обманутых достигло дюжины, автовладельцы наконец-то обратились за помощью в полицию, сообщили в пресс-службе ведомства.

На автомеханика завели уголовное дело за мошенничество.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai/