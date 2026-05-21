Редкую травму диагностировали выпускнику, который пострадал вчера при обрушении балкона в школе в Каче

По данным SHOT, нестандартный перелом грудины выявили у подростка сегодня утром. Издание пишет, что 17-летний выпускник Даниил (на фото) — серебряный призёр Первенства Крыма по армрестлингу среди юниоров — после обрушения балкона помогал своим одноклассникам, не замечая боли. И только сегодня ему диагностировали перелом мечевидного отростка грудины — это самый нижний, узкий и короткий элемент грудины, который защищает сердце и внутренние органы, к нему крепятся мышцы живота. Такая травма считается редкой, но очень болезненной. Парень находится в удовлетворительном состоянии.

Также, по данным издания, число тяжёлых пострадавших выросло до трёх человек. Помимо 17-летней Кати, которая поступила в реанимацию без сознания с переломом черепа, врачи вчера два часа оперировали её одноклассника Сашу, который сломал обе руки.

Самая опасная ситуация у выпускника Валеры: у него тяжёлый перелом черепа. Врачи до сих пор борются за его жизнь.

Напомним, 20 мая в Севастополе в поселке Кача в школе № 13 произошло обрушение балкона на втором этаже. Пострадали 10 детей, которые вышли на него, чтобы сфотографироваться.

Ольга Сурикова

Фото: Shot