Погода в Севастополе 13 августа

Погода
13-08-2025

Сегодня в городе 

малооблачно.

Ветер ночью северо-восточный,

днем северо-западный 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью 18…20°,

днем 26…28°.

Температура воды в море 26°.

Фото: Елена Голос 

