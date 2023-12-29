В спорткомплексе имени 200-летия ввели в эксплуатацию бассейн

Новый год Севастополь встретит с работающим бассейном в спорткомплексе имени 200-летия Севастополя, передает корреспондент «Севкора» с заседания правительства.

«Завершили строительство второй части спортивного комплекса имени 200-летия Севастополя. Приняли решение, что плавательный комплекс будет носить имя нашей чемпионки Галины Николаевны Прозуменщиковой», — отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Напомним, в июле этого года появилась информация, что чаша бассейна им. 200-летия Севастополя протекала после «раскрытия» бетонной конструкции. Замгубернатора Павел Иено пообещал завершить все работы по строительству объекта до конца сентября этого года.

В июле 2022 года прокуратура утвердила обвинение подрядчику по строительству бассейна им. 200-летия Севастополя. В июле прошлого года в Ленинский районный суд было направленно уголовное дело о хищении 279 млн рублей при реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса им. 200-летия Севастополя и строительства ледового катка на улице Мельника.

Однако в ноябре этого года суд переквалифицировал статью для подрядчика. Прокуратура не согласилась с приговором Ленинского райсуда от 27 октября по уголовному делу в отношении гендиректора ООО «АСГАРД» и внесла апелляционное представление на данное судебное решение.

Дарья Тимофеева

Фото: сайт СОК имени 200-летия Севастополя