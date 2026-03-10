В Севастополе после обстрела ВСУ введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера

10-03-2026

Указ опубликован на официальном сайте правительства Севастополя. Режим ЧС будет действовать на территории Севастополя с 6 марта до особого распоряжения.

«Признать обстановку, сложившуюся на территории Севастополя, чрезвычайной ситуацией регионального характера», – сказано в указе губернатора №24-УГ.

Руководителем ЧС назначен и.о. первого замгубернатора Севастополя Алексей Парикин.

Напомним, в ночь на 6 марта взорвавшийся беспилотник повредил дом на Ефремова,8. Пострадали 12-летний ребенок и мужчина.

