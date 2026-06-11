В Севастополе больше не будет кинотеатра «Украина»

Культура
11-06-2026

После недавней атаки ВСУ на здание Панорамы Обороны Севастополя с кинотеатра «Украина» в городе-герое демонтировали вывеску

Сегодня в этом здании, уже бывшего кинотеатра «Украина», открыли уникальную выставку — «Рубо. 170». На выставке представлены подлинные фрагменты с условными названиями «Атака» и «Левее Юферова» оригинального полотна Франца Алексеевича Рубо. Городскими властями принято решение, что после последних событий шедевры не могут выставляться в кинотеатре с такой вывеской.

Новое название кинотеатра будут выбирать севастопольцы.

 

 

 