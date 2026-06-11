Пока одни переживают из-за очередей, другие находят возможность сделать утро чуть теплее. В тематической группе по бензину сегодня жительница Севастополя разместила фото вкуснейшего угощения с вопросом: «Ну что, на какой заправке сегодня пьем сок с блинами и клубничным вареньем?» Уже в 6:40 у девушки была готова целая тарелка домашних блинчиков, которыми она угощала людей, стоящих в очереди на газовой заправке на Фиоленте.

Казалось бы, обычная очередь. Но именно из таких маленьких поступков складывается атмосфера города. Когда люди делятся не только новостями и переживаниями, но и теплом, и заботой.

Порой один блинчик с клубничным вареньем способен поднять настроение десяткам людей.

Думаем, многие оценили этот добрый пример. Такие истории напоминают: взаимная поддержка начинается с самых простых вещей.

Напомним, накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что сегодня не будет продажи бензина по QR-кодам, так как бензовозы не смогли проехать в город прошедшей ночью.

Ольга Сурикова