Последствия ночной атаки ВСУ на улице Ефремова,8

Происшествия
06-03-2026

Окна выбиты и в соседних домах на Ефремова, 1 и в общежитии колледжа.

Комиссии работают в домах, идет обход по квартирам, окна затягивают пленкой.

Сотрудники муниципалитетов, по поручению губернатора, обходят каждую квартиру – собирают заявки и информацию о нанесенном ущербе.

Напомним, пострадали два человека, среди них 12-летний мальчик.

Сбитый беспилотник был буквально набит поражающими элементами — металлическими шариками и взрывчаткой.

Анна Левина