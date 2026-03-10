Погода в Севастополе 10 марта

Погода
10-03-2026

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер днем западный 5-10 м/с.

Температура воздуха днем +12…+14°,

ночью +2…+4°

Фото: Елена Голос

