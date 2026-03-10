В Севастополе водитель автобуса заплатит штраф за опасный маневр

В ходе мониторинга соцсетей сотрудники Госавтоинспекции выявили видео с грубым нарушением ПДД водителем автобуса. На кадрах видно, как на улице Вакуленчука, в час пик и затора на дороге, водитель автобуса маршрута №102, проехал по по разделительной полосе, чем нарушил пункт 9.9 ПДД и создал аварийную ситуацию.

Нарушителем оказался 43-летний местный житель. Теперь ему предстоит выплатить административный штраф в размере 2250 рублей.

Госавтоинспекция Севастополя напоминает: в век цифровых технологий нарушения правил дорожного движения редко остаются незамеченными. Особенно если речь идет об общественном транспорте и безопасности пассажиров.

