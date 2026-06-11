Как работают медицинские учреждения Севастополя в праздники

Медицина
11-06-2026
 

Выходные продлятся с 12 по 15 мая. В эти выходные севастопольцы не останутся без медицинской помощи.

Экстренная и неотложная помощь будет работать круглосуточно

Травматология

  • Взрослые (круглосуточно): травматологический пункт, ул. Адмирала Октябрьского, 19.

  • Дети (круглосуточно): травматологический пункт в приёмном отделении, пр-т Генерала Острякова, 211-А.

Неотложная офтальмология

  • Взрослые (круглосуточно): приёмное отделение Городской больницы №1, ул. Адмирала Октябрьского, 19 (7‑этажный корпус). Телефон: +7 (8692) 55-94-92.

  • Дети (круглосуточно): приёмное отделение, пр-т Ген. Острякова, 211‑А. Телефон: +7 978 300 03 62.

Неотложная отоларингология

  • Взрослые (круглосуточно): приёмное отделение Городской больницы №1, ул. Адмирала Октябрьского, 19. Тел.: +7 (8692) 55-94-92.

  • Дети (круглосуточно): приёмное отделение, пр-т Ген. Острякова, 211‑А. Тел.: +7 978 300 03 62.

Неотложная стоматология

  • Взрослые (круглосуточно): стоматологический кабинет Городской больницы №1, ул. Адмирала Октябрьского, 19 (вход через приёмное отделение). Тел.: +7 (8692) 55-94-92.

  • Дети: пр-т Ген. Острякова, 211‑А. Тел.: +7 978 300 03 62.

Горячие линии (круглосуточно, если не указано иначе)

  • Городская больница №1: +7 (978) 640-39-62.

  • Городская больница №4: +7 (978) 300-90-94.

  • Городская больница №5: +7 (979) 010-78-94.

  • Городская больница №9: +7 (978) 100-15-31.

  • Городская инфекционная больница: горячая линия 8 (8692) 55-92-61, +7 (978) 041-41-84.

  • Горячая линия по обезболиванию в Севастополе: +7 (8692) 48-71-40, +7 (978) 100-16-83 (звонки принимаются ежедневно с 08:00 до 20:00).

  • Горячая линия по ПТСР (круглосуточно): +7 (978) 986-60-14.

  • Единый контакт‑центр здравоохранения (круглосуточно, бесплатно): 122 (с мобильных и стационарных).

Дежурные администраторы приёмных отделений (круглосуточно)

  • Городская больница №1: +7 (978) 640-80-35.

  • Городская больница №4: +7 (978) 300-90-16.

  • Городская больница №5: +7 (979) 010-78-86.

  • Городская больница №9: +7 (978) 700-81-14.

  • Городская инфекционная больница: +7 (978) 041-41-84.

Экстренные службы

  • Скорая помощь: 103 и 112 (круглосуточно).

Работа стационаров — круглосуточно.

Городская больница №1 — поликлиники

  • Поликлиника №1: пл. Восставших, 1

  • Поликлиника №2: ул. Ерошенко, 11

  • Поликлиника №3: ул. Б. Михайлова, 4

  • Поликлиника №4: ул. Супруна, 19

  • Поликлиника №5: пл. Генериха, 1

  • Поликлиника №6: ул. Казачья, 10В

  • Поликлиника №7: ул. Тараса Шевченко, 1А

График работы (общие примечания по датам)

  • 12 июня — выходной день

  • 13 июня — режим различается по ведомствам (см. ниже: часы работы указаны для каждой службы)

  • 14 июня — выходной день

  • 15 июня — режим частичный (см. разделы ниже)

Городская больница №1 — отдельные графики

  • 13 июня: с 09:00 до 16:00 (поликлиники и женская консультация — уточняйте по телефону)

  • 15 июня: с 09:00 до 14:00 (частично)

Врачебная амбулатория на Фиоленте

  • 12 июня — выходной

  • 13 июня — с 09:00 до 13:00

  • 14 июня — выходной

  • 15 июня — с 09:00 до 14:00

Женские консультации (в целом)

  • 12 июня — выходной

  • 13 июня — с 09:00 до 16:00

  • 14–15 июня — выходные

Колл‑центр приёма вызовов — работает до 12:00 в указанные дни (подтвердите по конкретному учреждению).

Городская больница №4

  • Взрослая и детская поликлиники:

    • 12 июня — выходной

    • 13 июня — с 09:00 до 16:00

    • 14 июня — выходной

    • 15 июня — с 09:00 до 14:00

  • Врачебные амбулатории и ФАПы (список населённых пунктов в тексте): 13 июня — с 09:00 до 15:00, 14–15 июня — выходные.

  • Колл‑центр: +7 8692 41 71 70 (работает 13 июня: 09:00–16:00; 15 июня: 09:00–14:00).

Городская больница №5

  • Поликлиники по адресам: пр-т Ген. Острякова, 37; пр-т Победы, 47‑а; ул. Адмирала Юмашева, 19‑г; пр-т Ген. Сталинграда, 62.

  • 12 июня — выходной

  • 13 июня — с 09:00 до 14:00

  • 14 июня — выходной

  • 15 июня — с 09:00 до 14:00

  • Кабинет неотложной помощи: 09:00–14:00.

  • Единая регистратура: +7 (8692) 41-71-03.

Городская больница №9

  • Поликлиники для взрослых: ул. Мира, 5; ул. Умрихина, 16.

  • Поликлиники для детей: ул. Мира, 5; ул. Умрихина, 8.

  • 12 июня — выходной

  • 13 июня — с 08:00 до 14:00

  • 14 июня — выходной

  • 15 июня — неотложная помощь: с 09:00 до 13:00

  • Единая регистратура: +7 8692 41-71-68.

  • Call‑центр: работает с 08:00 до 14:00; МАХ‑приёмная +7 (978) 100-15-31 — круглосуточно.

  • Выездные мобильные бригады для пациентов с ОРВИ/гриппом работают по графику поликлиник и амбулаторий.

Стоматологические поликлиники

  • Отделение №1, ул. Бутакова, 40: 12, 14, 15 июня — выходной; 13 июня — 10:00–14:00.

  • Отделение №2, ул. Надеждинцев, 20: 12, 14, 15 июня — выходной; 13 июня — 08:00–14:00.

  • Отделение №3, ул. Большая Морская, 34: 12–15 июня — выходной.

  • Детская стоматология, ул. Ленина, 22 / ул. П. Корчагина, 40: 12, 14, 15 июня — выходной; 13 июня — 08:00–14:00.

Льготные аптеки (режим)

  • Пр. Октябрьской революции, 33; ул. Силаева, 3; ул. Леваневского, 25; Балаклава, ул. Мира, 5; ул. Макарова, 31; бухта Казачья, 10‑В.

  • 12 июня — выходной

  • 13 июня — 10:00–14:00

  • 14 июня — выходной

  • 15 июня — 10:00–14:00

Кожно‑венерологический диспансер

  • Консультативно‑диагностические отделения: ул. Очаковцев, 14 (взрослые), детское — ул. Репина, 4.

  • 12–14 июня — выходные

  • 15 июня — с 09:00 до 15:00

Центр крови

  • 12–14 июня — выходные

  • 15 июня — с 08:00 до 12:00

Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины

  • 12–15 июня — выходные

Диспансерные отделения Севастопольской городской психиатрической больницы

  • 12, 14, 15 июня — выходные

  • 13 июня — с 08:00 до 14:00

  • Стационар — круглосуточно

Севастопольский противотуберкулёзный диспансер

  • 12, 14, 15 июня — выходные

  • 13 июня — с 08:00 до 13:00

  • Стационар — круглосуточно

Инфекционная больница — работает круглосуточно.

Единый контакт‑центр здравоохранения (круглосуточно, бесплатно): 122.

 