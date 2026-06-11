Как работают медицинские учреждения Севастополя в праздники

Выходные продлятся с 12 по 15 мая. В эти выходные севастопольцы не останутся без медицинской помощи.
Экстренная и неотложная помощь будет работать круглосуточно
Травматология
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Взрослые (круглосуточно): травматологический пункт, ул. Адмирала Октябрьского, 19.
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Дети (круглосуточно): травматологический пункт в приёмном отделении, пр-т Генерала Острякова, 211-А.
Неотложная офтальмология
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Взрослые (круглосуточно): приёмное отделение Городской больницы №1, ул. Адмирала Октябрьского, 19 (7‑этажный корпус). Телефон: +7 (8692) 55-94-92.
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Дети (круглосуточно): приёмное отделение, пр-т Ген. Острякова, 211‑А. Телефон: +7 978 300 03 62.
Неотложная отоларингология
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Взрослые (круглосуточно): приёмное отделение Городской больницы №1, ул. Адмирала Октябрьского, 19. Тел.: +7 (8692) 55-94-92.
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Дети (круглосуточно): приёмное отделение, пр-т Ген. Острякова, 211‑А. Тел.: +7 978 300 03 62.
Неотложная стоматология
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Взрослые (круглосуточно): стоматологический кабинет Городской больницы №1, ул. Адмирала Октябрьского, 19 (вход через приёмное отделение). Тел.: +7 (8692) 55-94-92.
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Дети: пр-т Ген. Острякова, 211‑А. Тел.: +7 978 300 03 62.
Горячие линии (круглосуточно, если не указано иначе)
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Городская больница №1: +7 (978) 640-39-62.
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Городская больница №4: +7 (978) 300-90-94.
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Городская больница №5: +7 (979) 010-78-94.
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Городская больница №9: +7 (978) 100-15-31.
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Городская инфекционная больница: горячая линия 8 (8692) 55-92-61, +7 (978) 041-41-84.
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Горячая линия по обезболиванию в Севастополе: +7 (8692) 48-71-40, +7 (978) 100-16-83 (звонки принимаются ежедневно с 08:00 до 20:00).
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Горячая линия по ПТСР (круглосуточно): +7 (978) 986-60-14.
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Единый контакт‑центр здравоохранения (круглосуточно, бесплатно): 122 (с мобильных и стационарных).
Дежурные администраторы приёмных отделений (круглосуточно)
-
Городская больница №1: +7 (978) 640-80-35.
-
Городская больница №4: +7 (978) 300-90-16.
-
Городская больница №5: +7 (979) 010-78-86.
-
Городская больница №9: +7 (978) 700-81-14.
-
Городская инфекционная больница: +7 (978) 041-41-84.
Экстренные службы
-
Скорая помощь: 103 и 112 (круглосуточно).
Работа стационаров — круглосуточно.
Городская больница №1 — поликлиники
-
Поликлиника №1: пл. Восставших, 1
-
Поликлиника №2: ул. Ерошенко, 11
-
Поликлиника №3: ул. Б. Михайлова, 4
-
Поликлиника №4: ул. Супруна, 19
-
Поликлиника №5: пл. Генериха, 1
-
Поликлиника №6: ул. Казачья, 10В
-
Поликлиника №7: ул. Тараса Шевченко, 1А
График работы (общие примечания по датам)
-
12 июня — выходной день
-
13 июня — режим различается по ведомствам (см. ниже: часы работы указаны для каждой службы)
-
14 июня — выходной день
-
15 июня — режим частичный (см. разделы ниже)
Городская больница №1 — отдельные графики
-
13 июня: с 09:00 до 16:00 (поликлиники и женская консультация — уточняйте по телефону)
-
15 июня: с 09:00 до 14:00 (частично)
Врачебная амбулатория на Фиоленте
-
12 июня — выходной
-
13 июня — с 09:00 до 13:00
-
14 июня — выходной
-
15 июня — с 09:00 до 14:00
Женские консультации (в целом)
-
12 июня — выходной
-
13 июня — с 09:00 до 16:00
-
14–15 июня — выходные
Колл‑центр приёма вызовов — работает до 12:00 в указанные дни (подтвердите по конкретному учреждению).
Городская больница №4
-
Взрослая и детская поликлиники:
-
12 июня — выходной
-
13 июня — с 09:00 до 16:00
-
14 июня — выходной
-
15 июня — с 09:00 до 14:00
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Врачебные амбулатории и ФАПы (список населённых пунктов в тексте): 13 июня — с 09:00 до 15:00, 14–15 июня — выходные.
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Колл‑центр: +7 8692 41 71 70 (работает 13 июня: 09:00–16:00; 15 июня: 09:00–14:00).
Городская больница №5
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Поликлиники по адресам: пр-т Ген. Острякова, 37; пр-т Победы, 47‑а; ул. Адмирала Юмашева, 19‑г; пр-т Ген. Сталинграда, 62.
-
12 июня — выходной
-
13 июня — с 09:00 до 14:00
-
14 июня — выходной
-
15 июня — с 09:00 до 14:00
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Кабинет неотложной помощи: 09:00–14:00.
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Единая регистратура: +7 (8692) 41-71-03.
Городская больница №9
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Поликлиники для взрослых: ул. Мира, 5; ул. Умрихина, 16.
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Поликлиники для детей: ул. Мира, 5; ул. Умрихина, 8.
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12 июня — выходной
-
13 июня — с 08:00 до 14:00
-
14 июня — выходной
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15 июня — неотложная помощь: с 09:00 до 13:00
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Единая регистратура: +7 8692 41-71-68.
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Call‑центр: работает с 08:00 до 14:00; МАХ‑приёмная +7 (978) 100-15-31 — круглосуточно.
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Выездные мобильные бригады для пациентов с ОРВИ/гриппом работают по графику поликлиник и амбулаторий.
Стоматологические поликлиники
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Отделение №1, ул. Бутакова, 40: 12, 14, 15 июня — выходной; 13 июня — 10:00–14:00.
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Отделение №2, ул. Надеждинцев, 20: 12, 14, 15 июня — выходной; 13 июня — 08:00–14:00.
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Отделение №3, ул. Большая Морская, 34: 12–15 июня — выходной.
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Детская стоматология, ул. Ленина, 22 / ул. П. Корчагина, 40: 12, 14, 15 июня — выходной; 13 июня — 08:00–14:00.
Льготные аптеки (режим)
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Пр. Октябрьской революции, 33; ул. Силаева, 3; ул. Леваневского, 25; Балаклава, ул. Мира, 5; ул. Макарова, 31; бухта Казачья, 10‑В.
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12 июня — выходной
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13 июня — 10:00–14:00
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14 июня — выходной
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15 июня — 10:00–14:00
Кожно‑венерологический диспансер
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Консультативно‑диагностические отделения: ул. Очаковцев, 14 (взрослые), детское — ул. Репина, 4.
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12–14 июня — выходные
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15 июня — с 09:00 до 15:00
Центр крови
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12–14 июня — выходные
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15 июня — с 08:00 до 12:00
Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины
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12–15 июня — выходные
Диспансерные отделения Севастопольской городской психиатрической больницы
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12, 14, 15 июня — выходные
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13 июня — с 08:00 до 14:00
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Стационар — круглосуточно
Севастопольский противотуберкулёзный диспансер
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12, 14, 15 июня — выходные
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13 июня — с 08:00 до 13:00
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Стационар — круглосуточно
Инфекционная больница — работает круглосуточно.
Единый контакт‑центр здравоохранения (круглосуточно, бесплатно): 122.