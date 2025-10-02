В Севастополе открыли маршруты Большой Севастопольской тропы

Город
02-10-2025

С 2 октября лесные массивы и маршруты Большой Севастопольской тропы вновь доступны для посещения

При в лесах сохраняется противопожарный режим, запрещающий разведение костров, использование мангалов и курение.

Руководство города призывает забирать мусор с собой, соблюдать тишину, чтобы не тревожить диких животных, и оставлять автомобили на специальных парковках.

Маршруты проходят через особо охраняемые природные территории.

Напомним, в Севастополе с 16 июня действовал особый противопожарный режим

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Ольга Сурикова