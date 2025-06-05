В Севастополе с 16 июня введут особый противопожарный режим

Город
05-06-2025

Напомним, что на период действия особого противопожарного режима ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

— разведение костров, сжигание мусора на территориях садоводческих некоммерческих товариществ, лесного фонда, населенных пунктов;

— выжигание травы, проведение всех видов пожароопасных работ, кроме мест, специально отведенных для указанных видов работ, с соблюдением требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

— использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня (за исключением предприятий.

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Анна Левина

 