Три кометы и суперлуние видно будет в небе над Севастополем в октябре

В этом месяце в небе над Крымом и Севастополем пройдут сразу несколько астрономических событий. 7 октября взойдёт первое суперлуние 2025 года — Урожайная Луна. В ночь с 8 на 9 октября можно будет наблюдать метеорный поток Дракониды, а 20-21 октября — Ориониды.

Кроме того, произойдёт сближение Меркурия и Марса. На небе появятся три кометы — SWAN, Lemmon и ATLAS. Астрономы отмечают, что часть из них можно увидеть даже без телескопа.

